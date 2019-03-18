Любовь Милеева взыскала с Павла Сметаны 101 млн рублей за акции СК "Родник"

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Любови Милеевой к генеральному директору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане о взыскании с него 101,75 млн рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Напомним, согласно материалам дела, долг перед Милеевой возник у Сметаны по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Самарский комбинат "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции). Во встречном иске Павел Сметана просил признать этот договор недействительным и применить последствия "недействительности ничтожной сделки".

Однако в удовлетворении его требований суд отказал.

По данным ИАС Seldon Basis, Павлу Сметане принадлежит 49% в уставном капитале СК "Родник". Правда, уточняется, что его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее. Еще 51% СК "Родник" владеет АО "Актив", подконтрольное ЗАО "Волжские просторы".

В настоящее время СК "Родник" находится в стадии банкротства. Проблемы у предприятия начались еще в 2014 г.: обнаружение в здании рядом с заводом 1,2 млн выданных предприятию акцизных марок стало причиной возбуждения нескольких уголовных дел, которые впоследствии, правда, были прекращены. Однако лицензия на производство, хранение и поставку алкоголя заводу возвращена так и не была. Поэтому с февраля 2014 г. до середины 2016 г. производство на заводе простаивало.

Тем временем в декабре 2013 г. было создано новое ООО "Родник", которое в июне 2014 г. было переименовано в ООО Самарский комбинат "Родник". Владельцами этого юрлица в настоящее время и являются АО "Актив" (51%) и Павел Сметана (49%). Последний приобрел свою долю у Любови Милеевой.

После прихода к руководству созданным в 2013 г. СК "Родник" Павла Сметаны — руководителя московского ГК "Кристалл-Лефортово" — предприятие получило лицензию на производство, хранение и поставку алкоголя. Работа на заводе восстановилась.

Но уже в 2018 г. стало известно о планах ГК "Кристалл-Лефортово" по приостановке производства на "Роднике". Такое решение объяснялось финансовыми проблемами.

В конце марта прошлого года гендиректором "Родника" стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов.

Летом с заявлением о банкротстве компании в арбитраж обратилось ООО "Промышленные технологии". Осенью 2018 г. ГК "Кристалл-Лефортово" вывела конфликт с самарскими акционерами СК "Родник" в публичную плоскость. Так, произошедшую в марте смену руководства комбината в группе компаний назвали "захватом" и заявили, что ей предшествовала "блокировка деятельности завода". По мнению представителей "Кристалл-Лефортово", это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

Как рассказывал в феврале текущего года гендиректор ООО СК "Родник" Вячеслав Дормидонтов, в настоящее время предприятие занимается исключительно судебными разбирательствами. По его словам, у общества отсутствуют какие-либо производственные площадки, а единственным сотрудником компании является он сам. Здание, в котором велось производство, находилось у СК "Родник" в аренде. По его словам, сейчас договор аренды расторгнут.

Все лицензии ООО СК "Родник" на производство и хранение алкогольной продукции прекратили свое существование еще в 2018 году.