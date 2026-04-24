Самарская область написала "Диктант Победы" в восьмой раз

Самарская область присоединилась к Международной исторической акции "Диктант Победы". Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", объединило рекордное количество участников и площадок.

"Диктант Победы" — про каждого из нас. Про то, что мы — наследники Победителей. И цифры это подтверждают: интерес к истории в Самарской области только растет, а память о подвиге народа объединяет все больше людей", — отметил координатор партпроекта "Диктант Победы" в Самарской области Сергей Рязанов.

"Диктант Победы" в 2026 г. посвящен 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам. Вопросы охватывали ключевые события, даты и героев Великой Отечественной войны. 25 вопросов: 20 — на общую военно-историческую тему и 5 на региональную тематику. Отдельный блок заданий был посвящен специальной военной операции. Время выполнения — 45 минут.

Диктант писали на предприятиях и профсоюзных организациях, в школьных музеях и модельных библиотеках, в почтовых отделениях и кадетском корпусе, на площадках Росгвардии, в вузах и ссузах. Впервые работала площадка в пресс-центре "Самарской газеты".

Более 200 площадок подготовили к "Диктанту" активисты Федерации профсоюзов Самарской области. Руководитель Регионального исполкома Ирина Петшик и руководство Федерации не только приняли участие в международном историческом тестировании, но и обсудили подготовку к Форуму профсоюзов, на котором пройдет обсуждение предложений в новую Народную программу партии.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" исторический диктант писали участники и ветераны СВО Сергей Гайко, Матвей Мартемьянов, Александр Силин, Денис Радченко с супругой, а также активисты и члены общественного совета партпроекта "Выбор сильных" и ребята из "Молодой Гвардии".

Координатор партпроекта и депутат регионального парламента Александр Живайкин писал диктант на площадке Школы креативных индустрий в Кинеле вместе с членом общественного совета проекта, участником СВО, кавалером двух орденов Мужества Рамисом Терегуловым.

"В этой международной акции, которую ежегодно проводит партия "Единая Россия", участвуют тысячи людей — тех, для кого история Великой Отечественной войны не просто страницы учебника, а живая память о подвиге целого поколения. У меня уже появилась небольшая традиция: накануне диктанта я перелистываю большой альбом "Главные документы Великой Отечественной войны". В нем собраны подлинные документы тех лет — приказы, донесения, решения, многие из которых долгие годы находились под грифом "Совершенно секретно". Когда читаешь эти страницы, история воспринимается совсем по другому: за сухими строками видны судьбы людей, напряжение военного времени и огромная ответственность за каждое принятое решение", — поделился секретом подготовки к "Диктанту" Александр Живайкин.

Готовиться к акции начали за несколько месяцев до ее старта. В Самарской области для проведения "Диктанта Победы" было зарегистрировано 2086 площадок — это абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии. И даже атака вражеских беспилотников на самарский регион не помещала написать "Диктант Победы", хотя и повлияла на количество площадок в учебных заведениях: сегодня открылось для написания диктанта только 1800 площадок.

По предварительным подсчетам, число участников акции в регионе составило порядка 70 тыс. человек — также рекордный показатель. Для сравнения: на старте акции восемь лет назад в "Диктанте Победы" участвовали около 9 тыс. жителей области, работало 85 пунктов. Таким образом, за восемь лет количество участников выросло более чем в восемь раз.

Отметим, что Самарская область по итогам регистрации площадок заняла первое место в России, что еще раз подтверждает высокий уровень организации и вовлеченности жителей региона.

Международная акция "Диктант Победы" в 2026 г. прошла в 75 странах мира. По всему миру были открыты тысячи площадок, объединивших людей, которым небезразлична история Великой Отечественной войны и подвиг советского народа.

Напомним, что в преддверии акции, 22 апреля, на площади Славы в Самаре открылась уличная фотовыставка, посвященная "Диктанту Победы". Экспозиция из 20 выставочных панелей, организованная в рамках проекта "Историческая память", расскажет об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области.