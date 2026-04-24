Самарская область написала "Диктант Победы" в восьмой раз

Самарская область присоединилась к Международной исторической акции "Диктант Победы". Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", объединило рекордное количество участников и площадок.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Диктант Победы" — про каждого из нас. Про то, что мы — наследники Победителей. И цифры это подтверждают: интерес к истории в Самарской области только растет, а память о подвиге народа объединяет все больше людей", — отметил координатор партпроекта "Диктант Победы" в Самарской области Сергей Рязанов.

"Диктант Победы" в 2026 г. посвящен 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам. Вопросы охватывали ключевые события, даты и героев Великой Отечественной войны. 25 вопросов: 20 — на общую военно-историческую тему и 5 на региональную тематику. Отдельный блок заданий был посвящен специальной военной операции. Время выполнения — 45 минут.

Диктант писали на предприятиях и профсоюзных организациях, в школьных музеях и модельных библиотеках, в почтовых отделениях и кадетском корпусе, на площадках Росгвардии, в вузах и ссузах. Впервые работала площадка в пресс-центре "Самарской газеты".

Более 200 площадок подготовили к "Диктанту" активисты Федерации профсоюзов Самарской области. Руководитель Регионального исполкома Ирина Петшик и руководство Федерации не только приняли участие в международном историческом тестировании, но и обсудили подготовку к Форуму профсоюзов, на котором пройдет обсуждение предложений в новую Народную программу партии.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" исторический диктант писали участники и ветераны СВО Сергей Гайко, Матвей Мартемьянов, Александр Силин, Денис Радченко с супругой, а также активисты и члены общественного совета партпроекта "Выбор сильных" и ребята из "Молодой Гвардии".

Координатор партпроекта и депутат регионального парламента Александр Живайкин писал диктант на площадке Школы креативных индустрий в Кинеле вместе с членом общественного совета проекта, участником СВО, кавалером двух орденов Мужества Рамисом Терегуловым.

"В этой международной акции, которую ежегодно проводит партия "Единая Россия", участвуют тысячи людей — тех, для кого история Великой Отечественной войны не просто страницы учебника, а живая память о подвиге целого поколения. У меня уже появилась небольшая традиция: накануне диктанта я перелистываю большой альбом "Главные документы Великой Отечественной войны". В нем собраны подлинные документы тех лет — приказы, донесения, решения, многие из которых долгие годы находились под грифом "Совершенно секретно". Когда читаешь эти страницы, история воспринимается совсем подругому: за сухими строками видны судьбы людей, напряжение военного времени и огромная ответственность за каждое принятое решение", — поделился секретом подготовки к "Диктанту" Александр Живайкин.

Готовиться к акции начали за несколько месяцев до ее старта. В Самарской области для проведения "Диктанта Победы" было зарегистрировано 2086 площадок — это абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии. И даже атака вражеских беспилотников на самарский регион не помещала написать "Диктант Победы", хотя и повлияла на количество площадок в учебных заведениях: сегодня открылось для написания диктанта только 1800 площадок.

По предварительным подсчетам, число участников акции в регионе составило порядка 70 тыс. человек — также рекордный показатель. Для сравнения: на старте акции восемь лет назад в "Диктанте Победы" участвовали около 9 тыс. жителей области, работало 85 пунктов. Таким образом, за восемь лет количество участников выросло более чем в восемь раз.

Отметим, что Самарская область по итогам регистрации площадок заняла первое место в России, что еще раз подтверждает высокий уровень организации и вовлеченности жителей региона.

Международная акция "Диктант Победы" в 2026 г. прошла в 75 странах мира. По всему миру были открыты тысячи площадок, объединивших людей, которым небезразлична история Великой Отечественной войны и подвиг советского народа.

Напомним, что в преддверии акции, 22 апреля, на площади Славы в Самаре открылась уличная фотовыставка, посвященная "Диктанту Победы". Экспозиция из 20 выставочных панелей, организованная в рамках проекта "Историческая память", расскажет об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области.

Выставка работает до 15 мая.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

