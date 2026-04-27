В Самарской области ожидается дождливая неделя

С 27 апреля по 1 мая в Самарской области будут идти дожди - таков прогноз специалистов Приволжского УГМС.

В понедельник, 27 апреля, в Самаре облачно, дождь, возможна гроза, град. Ветер юго-западный, 9…14 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C. В связи с сильным ветром синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в регионе.

28 апреля будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 8…13 м/с, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.

В среду, 29 числа, в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8…13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +10…+15 °C.

30 апреля будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, в дневные +9…+14 °C.

В пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +7…+12 °C.