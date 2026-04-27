В Самарской области ожидается дождливая неделя

С 27 апреля по 1 мая в Самарской области будут идти дожди - таков прогноз специалистов Приволжского УГМС.
В понедельник, 27 апреля, в Самаре облачно, дождь, возможна гроза, град. Ветер юго-западный, 9…14 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C. В связи с сильным ветром синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в регионе.
28 апреля будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 8…13 м/с, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.
В среду, 29 числа, в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8…13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +10…+15 °C.
30 апреля будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, в дневные +9…+14 °C.
В пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +7…+12 °C.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет