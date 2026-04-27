Самарские приставы передали на СВО 4 автомобиля, конфискованных за пьяную езду

Судебные приставы Советского района Самары передали на нужды СВО четыре легковых автомобиля, конфискованных у водителей за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Самарцы были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водители уже привлекались к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, и суд решил конфисковать их автомобили, обратив в доход государства.

"В рамках исполнительных производств сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали Chevrolet Niva, Chevrolet Klan, Lada Kalina и Toyota Camry и передали их в воинскую часть для отправки в зону СВО", — отмечается в сообщении.