Стартовал проект Общества "Знание" для наставников

Российское общество "Знание" объявило о запуске проекта Знание.Наставники. Инициатива направлена на оценку эффективности работы наставников в образовательных организациях, а также на масштабирование лучших практик наставничества.

"Мы живем в цифровую эпоху, когда любую информацию можно узнать по щелчку мыши. Но даже самые совершенные программы не способны заменить живую передачу опыта — только человек может передать другому истинные ценности и навыки, стать настоящим наставником. Чтобы поддержать таких людей, вместе с Министерством просвещения и Росдетцентром запускаем проект, который даст им возможность заявить о себе и поделиться опытом, но главное — получить доступ к современным инструментам, новые возможности для профессионального роста и премию за достижения в наставничестве", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Проект Знание.Наставники формирует комплексную систему выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется повышению престижа наставничества, совершенствованию просветительской деятельности и тиражированию эффективных воспитательных практик.

В числе ключевых задач проекта — внедрение объективной рейтинговой системы оценки достижений наставников, формирование позитивного образа педагога-наставника и развитие профессиональных компетенций через специализированную образовательную программу.

Проект проводится по номинациям "Лучший наставник общеобразовательной организации" и "Лучший наставник в системе среднего профессионального образования" с учетом численности обучающихся. Такой подход обеспечивает объективную и сопоставимую оценку участников из разных образовательных организаций.

Участниками проекта могут стать руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Прием заявок продлится до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта. Проект включает несколько этапов. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение на платформе Знание.Академия и формируют портфолио с результатами своей наставнической деятельности. Далее им предстоит выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях, а также представить авторскую наставническую практику.

По итогам экспертной оценки будут определены лучшие наставники со всей страны. Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников, показавших наилучшие результаты, также примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний "Машук", где смогут обменяться опытом и лучшими практиками.

Проект проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Росдетцентра и Движения Первых.

