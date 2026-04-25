В связи с ремонтом трамвайных путей частично перекроют перекресток улиц Промышленности и Советской Армии

С 20:00 25 апреля до 05:00 29 апреля в Самаре в связи с ремонтом трамвайных путей частично перекроют для движения автотранспорта перекресток улиц Промышленности и Советской Армии — при движении по улице Советской Армии со стороны улицы Мориса Тореза в сторону ул. Промышленности и при движении по ул. Промышленности в направлении "в город", в сторону ул. Аэродромной, сообщает мэрия города.
Движение трамваев №№ 3, 4, 11 и 23 на участке ремонта трамвайной линии будет приостановлено с 20:00 25 апреля до 05:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 05:00 28 апреля, с 22:00 28 апреля до 05:00 29 апреля.
В ближайшее воскресенье и другие периоды, когда трамваи через перекресток ходить не будут, изменится схема их движения. Перевозки организуют следующим образом:
- трамвай № 3 — от ул. Чапаевской до Автостанции Аврора и обратно;
- трамваи №№ 4 и 23 — Постников Овраг — Автостанция Аврора — Постников Овраг — ул. Красных Коммунаров;
- трамвай № 11 — до Юнгородка через Заводское шоссе (как трамвай № 12).
Через указанный переезд пролегает маршрут автобуса № 75, который временно изменится. При движении в направлении ул. Мориса Тореза автобусы свернут с ул. Промышленности на проезд 9 Мая, далее проследуют через переулок Карякина, затем поедут по своему маршруту по ул. Мориса Тореза. Для объезда автобусами участка ремонта в обратном направлении маршрут будет пролегать по тем же улицам.
