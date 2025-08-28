Мэрия Самары выселяет компанию сына экс-министра с набережной

Разбирательство ООО "КПУН "Владелец-3" и департамента управления имуществом Самары получило продолжение. Пока компания пытается оспорить в суде отказ в приватизации части прогулочной зоны, чиновники подали против нее иск о выселении.

Напомним, КПУН "Владелец-3" на протяжении нескольких лет арендует участок площадью 45 кв. метров на ул. Максима Горького (между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской) и расположенное на нем одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра. В нем располагается ресторан "Дача".

Организация обратилась в мэрию с заявлением о приватизации участка и здания. В начале мая власти дали добро и издали соответствующий приказ. В результате компания получила имущество всего за 1,25 млн рублей. При этом чиновники предоставили рассрочку на пять лет.

Такое решение вызвало недоумение у жителей. Они попросили мэрию объяснить его. Чиновники сослались на то, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при соблюдении определенных условии. Так и было сделано.

Тем не менее, спустя две недели после объяснений департамент управления имуществом отменил приказ. КПУН "Владелец-3" оспорил это решение. Процесс стартует в начале сентября.

Между тем, департамент управления имуществом обратился в арбитражный суд с иском к ООО "КПУН "Владелец-3" об обязании освободить здание и передать его городу. В случае удовлетворения требований договор аренды будет расторгнут.

Что стало основанием для такого развития событий, в материалах дела не указано. Рассмотрение иска назначили на конец октября.