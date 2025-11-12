Экс-владельца коттеджей для VIP-персон на 1-й просеке признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал ООО "Хорс" банкротом. Эта компания считается подконтрольной бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. "Прославилась" она после скандала с приватизацией земли на 1-й просеке в Самаре.

В 2008 год, участки общей площадью более 38 тыс. кв. м были предоставлены ООО "Славичстрой" в аренду на пять лет для строительства дома отдыха. Компания входила в ГК "Уран" и занималась строительством здания Шестого кассационного суда. Впоследствии "Славичстрой" обанкротился, не успев достроить объект.

В 2012 году права аренды участков у банкрота приобрело ООО "Хорс". В 2014 и 2016 годах компания получила разрешение на строительство 21 и 12 гостевых домов, соответственно. В том же 2016-м она ввела в эксплуатацию объект "Дом отдыха", в котором отражено фактическое наличие 12 гостевых домов для VIP-персон. На деле же фирма построила лишь шесть коттеджей и два фундамента.

При этом "Хорс" получил землю в собственность за 14,3 млн рублей, хотя их оценивали более чем в 1 млрд рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела в 2023 году. Следователи выяснили, что директор "Хорс" Дмитрий Полянский организовал преступную схему для получения участков: он оформил право собственности на строения на основе фиктивных документов, что позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости.

Из-за этого скандала Александр Ефанов лишился должности, а Дмитрий Полянский получил срок. Генпрокуратура в суде оспорила незаконное отчуждение земель и вернула их в государственную собственность. Позже мэрия добилась решения арбитража о сносе возведенных там построек.

Теперь же "Хорс" признали банкротом. Причем процесс инициировала сама компания в связи с ликвидацией.

"По данным бухгалтерского учета ООО "ХОРС", кредиторская задолженность составляет 21,2 млн рублей, из которых долг по налогам и сборам 8,8 млн рублей, задолженность перед кредиторами 4,8 млн рублей, по займам - 7,5 млн рублей. Какое-либо имущество у должника отсутствует, равным образом отсутствуют денежные средства. Поэтому удовлетворение требований кредиторов за счет активов общества невозможно", - говорится в решении арбитражного суда.

В отношении "Хорс" открыли конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Конкурсному управляющему предстоит оценить финансовое состояние компании и представить план расчета с кредиторами.