Николай Таран не смог взыскать убытки за "неправильную" продажу "Вертикали"

Экс-председателю совета директоров АО "Банк АВБ" Николаю Тарану не удалось доказать суду убыточность сделки по продаже ТЦ "Вертикаль". По его мнению, одноименная компания потеряла 857,6 млн руб. из-за способа реализации имущества.

Напомним, торговый центр на Московском шоссе, 17 в Самаре был продан целиком с торгов в 2021 г. в рамках банкротства ООО "Вертикаль", ранее принадлежавшей Николаю Тарану. Сумма сделки составила 1,044 млрд руб., что на 45% выше начальной цены. Покупателем стало тюменское ООО "ТРАНССЕРВИС" (переименовано на ООО Бизнес-центр "Вертикаль").

Бывший владелец компании-банкрота не согласился со способом продажи ТЦ "Вертикаль" и обратился в арбитражный суд. Требования выплатить сотни миллионов рублей он выдвинул крупнейшему кредитору ПАО Национальный Банк "ТРАСТ", конкурсному управляющему Виктору Чепову, а также членам комитета кредиторов — сотрудникам банка "ТРАСТ" Никите Гусеву, Никите Мерзлякову, Юлии Скробиной.

В ходе разбирательства появились подробности продажи торгового центра. Выяснилось, что комплекс "Вертикали" в 2015–2016 гг. был раздроблен на 35 нежилых помещений. Причиной раздела послужила начатая в июле 2015 г. процедура финансового оздоровления АО "Банк АВБ", которому по договору ипотеки был заложен торговый центр. "В результате раздела планировалось создать условия для розничной продажи нежилых помещений, принадлежащих должнику, с целью увеличения совокупной выручки от реализации залогового имущества", — приводится в судебном решении позиция Тарана.

Согласно отчету ООО "Самарская независимая экспертная компания", рыночная стоимость 27 нежилых помещений, входящих в состав ТОЦ "Вертикаль", на дату проведения торгов составляла 1,9 млрд рублей. Причем при оценке не учитывали технические этажи, лифтовые шахты, лестничные проходы и другие объекты общего пользования.

Реализация торгового центра одним лотом, по мнению Николая Тарана, существенно сократила круг потенциальных покупателей. Разница между рыночной стоимостью имущества, которое продавалось бы отдельными лотами, и ценой того же имущества, реализованного единым лотом, составила 857,6 млн рублей.

Самарский арбитраж не поддержал истца и счел продажу ТЦ "Вертикаль" вполне законной.