Девелопмент Строительство и недвижимость

В Тольятти из АТС "Ростелекома" делают апарт-отель

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Автозаводском районе Тольятти реализуется необычный девелоперский проект. Здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) "Ростелекома", расположенное по бульвару Курчатова, д. 20 после капитального ремонта станет апарт-отелем.

Фото: предоставлено компанией

Апарт-отель получил название "Polovkovo Aparts" — публичным лицом проекта является Сергей Половков, а на сайте объекта указаны реквизиты ООО "Волга Стар Групп" Марины Половковой. Ранее ими были реализованы проекты бизнес-парка "Половково-1" и индустриального парка "Половково-2".

АТС была приобретена инвесторами в мае 2024 года. В июле того же года на объекте стартовали работы. Их завершение и ввод объекта в эксплуатацию намечены на декабрь 2025 года. При этом продажи апартаментов начались в феврале 2025 года. 

Бывшее здание АТС инвесторы делят на двухуровневые номера. Помимо 96 двухуровневых апартаментов, в здании будут расположены офисы, коворкинг, фитнес-зал и конференц-зал. Для семей с детьми предусмотрены апартаменты с несколькими комнатами.

Предполагается, что собственники апартаментов смогут жить в них, либо сдавать в аренду - самостоятельно или через управляющую компанию. По данным компании, значительная часть апартаментов была реализована в течение шести месяцев с момента старта продаж. Минимальная цена апартаментов составляет 2,2 млн рублей.

Выбор концепции апарт-отеля с двухуровневыми номерами обусловлен стремлением предложить рынку Тольятти новый формат жилья, сочетающий в себе элементы гостиничного сервиса и возможности для инвестиций, поясняют в компании. По мнению застройщика, подобные комплексы востребованы в крупных городах, и развитие промышленности и социально-экономический рост Тольятти создают благоприятные условия для реализации подобного проекта.

