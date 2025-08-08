В Тольятти из АТС "Ростелекома" делают апарт-отель

В Автозаводском районе Тольятти реализуется необычный девелоперский проект. Здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) "Ростелекома", расположенное по бульвару Курчатова, д. 20 после капитального ремонта станет апарт-отелем.
Апарт-отель получил название "Polovkovo Aparts" — публичным лицом проекта является Сергей Половков, а на сайте объекта указаны реквизиты ООО "Волга Стар Групп" Марины Половковой. Ранее ими были реализованы проекты бизнес-парка "Половково-1" и индустриального парка "Половково-2".
АТС была приобретена инвесторами в мае 2024 года. В июле того же года на объекте стартовали работы. Их завершение и ввод объекта в эксплуатацию намечены на декабрь 2025 года. При этом продажи апартаментов начались в феврале 2025 года.
Бывшее здание АТС инвесторы делят на двухуровневые номера. Помимо 96 двухуровневых апартаментов, в здании будут расположены офисы, коворкинг, фитнес-зал и конференц-зал. Для семей с детьми предусмотрены апартаменты с несколькими комнатами.
Предполагается, что собственники апартаментов смогут жить в них, либо сдавать в аренду - самостоятельно или через управляющую компанию. По данным компании, значительная часть апартаментов была реализована в течение шести месяцев с момента старта продаж. Минимальная цена апартаментов составляет 2,2 млн рублей.
Выбор концепции апарт-отеля с двухуровневыми номерами обусловлен стремлением предложить рынку Тольятти новый формат жилья, сочетающий в себе элементы гостиничного сервиса и возможности для инвестиций, поясняют в компании. По мнению застройщика, подобные комплексы востребованы в крупных городах, и развитие промышленности и социально-экономический рост Тольятти создают благоприятные условия для реализации подобного проекта.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!