Самарца оштрафовали на 40 тыс. рублей за нападение на полицейского

В Самаре судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей с жителя, устроившего дебош в одном из местных баров и напавшего на сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Находясь в одном из местных баров, самарец вел себя вызывающе. Сотрудники бара вызвали полицию, но утихомирить гражданина удалось не сразу. Оказывая сопротивление правоохранителям, он отказывался проехать в отделение дежурной части. Перейдя от слов к действиям, мужчина попытался ударить полицейского, после чего его все же доставили в отделение.

Дебошира признали виновным по уголовной статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено реальным лишением свободы.

Мужчина не стал усугублять положение и оплатил уголовный штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.