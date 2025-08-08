В Крутых Ключах автомобиль Subaru Forester сбил 10-летнего велосипедиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 августа, в мкрн Крутые Ключи в Красноглинском районе около 20:00 23-летняя девушка, управляя автомобилем Subaru Forester, сбила 10-летнего мальчика на велосипеде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области