В Ставропольском районе водителя выбросило с трассы в кювет

В четверг, 7 августа, в 1:00 ночи в Ставропольском районе в ДТП пострадал 34-летний водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Управляя автомобилем Daewoo Nexia, мужчина двигался по 5 км а/д "Сосновый Солонец-Севрюкаево" со стороны села Сосновый Солонец, в направлении села Севрюкаево. В пути следования он превысил скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

С места ДТП его госпитализировали.