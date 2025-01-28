БК "Самара" подал уведомление о банкротстве

Клуб Единой лиги ВТБ "Самара" подал уведомление о банкротстве, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на генерального директора клуба Камо Погосяна.
"Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона", - заявил Камо Погосян.
"Самара" занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.
Напомним, ранее правительство Самарской области приняло решение о создании нового БК "Самара". Он будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!