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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подал уведомление о банкротстве

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Клуб Единой лиги ВТБ "Самара" подал уведомление о банкротстве, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на генерального директора клуба Камо Погосяна.

"Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона", - заявил Камо Погосян.

"Самара" занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.

Напомним, ранее правительство Самарской области приняло решение о создании нового БК "Самара". Он будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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