БК "Самара" подал уведомление о банкротстве

Клуб Единой лиги ВТБ "Самара" подал уведомление о банкротстве, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на генерального директора клуба Камо Погосяна.

"Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона", - заявил Камо Погосян.

"Самара" занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав семь побед в 27 встречах.

Напомним, ранее правительство Самарской области приняло решение о создании нового БК "Самара". Он будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.