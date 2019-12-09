В судах Самарской области произошел ряд назначений

В пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин подписал Указ № 584, которым произвел назначения федеральных судей в судах разных уровней. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначения произведены и в Самарском регионе. В частности председателем Красноглинского районного суда стала Лайсян Гиниятуллина, а заместителем председателя Советского районного суда Светлана Миронова.
Судьями Самарского областного суда стали: Евгения Балыкина, Дмитрий Горьков, Ирина Клементьева, Ольга Сорокина. А судьей Центрального районного суда Тольятти Татьяна Глазунова.
Судьями Арбитражного суда Самарской области назначены Ирина Белоконева и Марина Карякина.
Новым федеральным судьям определен шестилетний срок полномочий.