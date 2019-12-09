16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Красноглинский суд Самары возглавила Лайсян Гиниятуллина На ремонт музея им. Алабина из федерального бюджета будет выделено более 299 млн руб. до 2022 года Самарский регион получил из федерального бюджета 1,4 млрд руб. за эффективную работу власти Евгений Серпер оценил качество ремонта сызранских дорог и октябрьской набережной Евгений Серпер посетил с рабочей поездкой Жигулевск

Федеральная власть Власть и политика

В судах Самарской области произошел ряд назначений

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин подписал Указ № 584, которым произвел назначения федеральных судей в судах разных уровней. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначения произведены и в Самарском регионе. В частности председателем Красноглинского районного суда стала Лайсян Гиниятуллина, а заместителем председателя Советского районного суда Светлана Миронова.

Судьями Самарского областного суда стали: Евгения Балыкина, Дмитрий Горьков, Ирина Клементьева, Ольга Сорокина. А судьей Центрального районного суда Тольятти Татьяна Глазунова.

Судьями Арбитражного суда Самарской области назначены Ирина Белоконева и Марина Карякина.

Новым федеральным судьям определен шестилетний срок полномочий.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5