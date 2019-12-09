В судах Самарской области произошел ряд назначений

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В пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин подписал Указ № 584, которым произвел назначения федеральных судей в судах разных уровней. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.