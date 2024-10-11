Появились подробности хищения 15 млн в ПГУТИ на "слесарях-сантехниках"

На этой неделе стали известны подробности исчезновения из одного из самарских вузов 15 млн рублей. Как выяснилось, речь шла о ПГУТИ или Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, а махинации вскрылись после прихода в вуз нового ректора.

Напомним, ранее правоохранители сообщали, что с 2003 по 2022 год в одном из местных вузов фиктивно устроили четырех слесарей-сантехников. На работе их никто не видел, но зарплату им стабильно начисляли.

Предполагается, что устроил слесарей и забрал их зарплату на общую сумму в 15 млн мужчина, выполнявший административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли в вузе устроено больше "мертвых душ".

По данным Волга Ньюс, речь идет про Андрея Анашина. Последний уволился и уволил "фиктивных сантехников" после того, как вуз в 2022 г. возглавил Вадим Ружников.

Андрей Анашин также возглавляет гаражный кооператив № 636. По одной из версий правоохранителей, этот гаражный кооператив может незаконно находиться на землях ПГУТИ.