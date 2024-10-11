Появились подробности хищения 15 млн в ПГУТИ на "слесарях-сантехниках"

На этой неделе стали известны подробности исчезновения из одного из самарских вузов 15 млн рублей. Как выяснилось, речь шла о ПГУТИ или Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, а махинации вскрылись после прихода в вуз нового ректора.
Напомним, ранее правоохранители сообщали, что с 2003 по 2022 год в одном из местных вузов фиктивно устроили четырех слесарей-сантехников. На работе их никто не видел, но зарплату им стабильно начисляли.
Предполагается, что устроил слесарей и забрал их зарплату на общую сумму в 15 млн мужчина, выполнявший административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли в вузе устроено больше "мертвых душ".
По данным Волга Ньюс, речь идет про Андрея Анашина. Последний уволился и уволил "фиктивных сантехников" после того, как вуз в 2022 г. возглавил Вадим Ружников.
Андрей Анашин также возглавляет гаражный кооператив № 636. По одной из версий правоохранителей, этот гаражный кооператив может незаконно находиться на землях ПГУТИ.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек