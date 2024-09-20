Сотрудника самарского вуза подозревают в трудоустройстве "мертвых душ"

В Самаре задержали сотрудника вуза по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с 2003 по 2022 год подозреваемый, выполнявший административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, трудоустроил четырех человек на должность слесаря-сантехника. При этом с момента трудоустройства сотрудники фактически не выполняли должностные обязанности и не появлялись на рабочем месте. Их зарплату (всего около 15 млн руб.) подозреваемый забирал себе.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.