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Преступления Происшествия

Сотрудника самарского вуза подозревают в трудоустройстве "мертвых душ"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали сотрудника вуза по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с 2003 по 2022 год подозреваемый, выполнявший административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, трудоустроил четырех человек на должность слесаря-сантехника. При этом с момента трудоустройства сотрудники фактически не выполняли должностные обязанности и не появлялись на рабочем месте. Их зарплату (всего около 15 млн руб.) подозреваемый забирал себе.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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