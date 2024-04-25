В Самарской области СВГК приостановила рассылку квитанций за техобслуживание газового оборудования

В соответствии с решением, принятым на совещании газораспределительных организаций Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова от 17 апреля 2024 года, и предупреждением от УФАС Самарской области, СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования ТО ВД (К)ГО до момента корректировки расценок на этот вид работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент информация о задолженности в банковских приложениях, установленных на смартфонах, отражается некорректно, поскольку синхронизация баз данных банков и СВГК требует некоторого времени и проводится в оперативном режиме. Оплата счетов по полученным уведомлениям в банковских приложениях в настоящий момент не требуется", - предупредили в СВГК.

Тем, кто уже оплатил ТО ВД (К)ГО по указанным оповещениям, будет впоследствии произведен перерасчет с учетом скорректированных расценок.

Со своей стороны, компания уже работает над оперативным устранением выявленной ситуации с представителями банковского сообщества. О начале рассылки скорректированных квитанций будет сообщено дополнительно после корректировки расценок на ТО ВД (К)ГО.