Еще 3 самарские компании уличили в завышении тарифов на техобслуживание ВДГО

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) продолжает публиковать результаты расследования обоснованности тарифов на техобслуживание внтуридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). Ведомство представило данные по расценкам "СВГК", "Самарагаз" и "Юг-Газ".

Комиссия УФАС признала, что все три компании применяет необоснованно завышенные тарифы, не предоставляя при этом адекватных экономических обоснований для таких тарифов.

"Самарагаз" устанавливает одни из самых высоких цен на свои услуги. Например, в начале года стоимость ТО котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт составила 6243,84 руб. в год. После вмешательства УФАС цена была снижена до 6000 рублей (для котла мощностью от 141 до 510 кВт с электронной платой), но этот тариф по-прежнему остается наивысшим в Самарской области по сравнению с расценками других организаций. Подобная ситуация наблюдается и для других услуг: цена обслуживания котла мощностью от 31 до 60 кВт снизилась с 4169 до 4007,52 рублей (для котла той же мощности с электронной платой), но продолжает оставаться самой высокой в регионе", — сообщили представители ведомства.

Также коммисия установила, что "СВГК" и "Самарагаз" выставляет счета на оплату гражданам с указанием задолженности, в том числе заказчикам, которым на самом деле не было оказано услуг по техобслуживанию ВДГО. В укор компаниям поставили и уклонение от заключения договоров с управляющими компаниями.

"У организаций нет документации о проводимых технологических операциях. Они предоставили памятки для сотрудников, которые содержат лишь перечень работ. Это создает препятствия для достоверного определения хронометража выполнения работ, что напрямую влияет на конечную цену для потребителя", — добавили в УФАС.

Что касается "ЮГ-Газ", то по информации антимонопольной службы, компания установила новые цены на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО с увеличением до 64% по определенным позициям. Например, стоимость ТО конвектора составляет 2500 рублей в год, что является наивысшим тарифом в Самарской области. Аналогичная ситуация наблюдается и для других услуг. Цена обслуживания котла с атмосферной горелкой (мощностью от 61 до 140 кВт) составляет 5500 рублей и также остается самой высокой в регионе.

"Компания зафиксировало время оформления результатов работ от 3 до 25 минут для каждого вида обслуживания. Однако по факту составляется только один акт. Например, в случае комплексного обслуживания (ТО котла, газового счетчика, плиты и других) время оформления рассчитывается в 58 минут, хотя средняя продолжительность составляет всего 5-10 минут. Это необоснованно увеличивает трудозатраты. Также "ЮГ-Газ" включала в расчет трудозатрат работы, которые на самом деле не всегда необходимы. Например, проведение обслуживания оборудования в отсутствии соответствующих обращений или реальной необходимости", — рассказали в УФАС.

Ранее ведомство выявило нарушение и со стороны "Газпром газораспределение Самара". Компанию также сочли виновной в установлении необоснованно высоких цен на техобслуживание газового оборудования.