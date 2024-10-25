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Государство и Бизнес Экономическая политика

УФАС: "Газпром газораспределение Самара" завысил тарифы на техобслуживание ВДГО

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесла заключение по делу в отношении "Газпром газораспределение Самара". Она признала, что компания установила необоснованно высокие цены на обслуживание газового оборудования, не предоставив при этом достаточного экономического обоснования.

Фото: pxhere.com

"Газпром газораспределение Самара" ограничивает доступ потребителей к информации о расценках на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, что ограничивает их возможность ознакомиться с ценами на услуги и нарушает их права", — говорится в сообщении УФАС.

Также в укор компании поставили то, что она не предоставила документацию о проводимых технологических операций, а лишь методические указания, которые содержат перечень работ.

"Отсутствие документации о производимых технологических операциях создает препятствия для достоверного определения хронометража выполнения работ. При этом хронометраж времени выполнения работ напрямую влияет на конечную цену для потребителя. Анализ актов выполненных работ показал, что фактические временные затраты на техническое обслуживание зачастую в 2-4 раза меньше, чем учтенные в тарифе", — отметила комиссия УФАС.

По словам представителей ведомства, "Газпром газораспределение Самара" имеет одни из самых высоких расценок на обслуживание по ряду оборудования и после исполнения предупреждения, выданного управлением во время рассмотрения дела.

"Например, в начале года стоимость ТО котла с атмосферной горелкой (мощностью до 30 кВт) составила 3957 рублей в год. После вмешательства УФАС цену удалось снизить до 3127 рублей. Но она остается самой высокой в Самарской области по сравнению с ценами, установленными другими организациями. В аналогичной ситуации оказались и другие услуги. Например, стоимость обслуживания проточного водонагревателя снизилась с 1372 до 1326 рублей, но также остается самой высокой в регионе", — сообщили в УФАС.

Волга Ньюс обратился за комментарием в "Газпром газораспределение Самара". Вот, что ответили представители компании:

"До урегулирования тарифов на региональном и федеральном уровне и рекомендаций УФАС по данному вопросу компания "Газпром газораспределение Самара" не выставила ни одной квитанции за ТО ВДГО на оплату населению, информировала о данном факте регулярно. При этом работы по графику в зоне ответственности компании проводились в полном объеме. На сайте в специальном разделе размещены все актуальные материалы о техническом обслуживании газового оборудования".

 

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