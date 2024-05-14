Самарские газовики представили корректировки расценок в УФАС

ООО "Газпром газораспределение Самара", ООО "Средневолжская газовая компания" и ОАО "Самарагаз" представили сведения об исполнении выданных региональным управлением ФАС предупреждений. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

По данным УФАС, компании представили в том числе новые размеры плат за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Напомним, еще в начале года губернатор Дмитрий Азаров обратился в региональное УФАС с просьбой проверить расценки, которые установили газораспределительные организации, следуя методическим рекомендациям федерального Минстроя. Антимонопольное ведомство признало повышение тарифов экономически необоснованным.

"Мы первыми в стране добились, что эти расценки будут снижены. Мы проложили путь для других регионов, и коллеги уже берут наш опыт на вооружение — опыт по снижению расценок на ВДГО и наведению порядка в этой сфере в связи с изменившимися условиями", — отметил губернатор во время прямого телеэфира 24 апреля, отвечая на вопрос о ситуации с газовыми тарифами.

В апреле Дмитрий Азаров провел совещание с участием руководства регионального УФАС и газораспределительных организаций. Глава региона акцентировал внимание: до принятия решений по установлению новых расценок новые квитанции не должны выставляться. Расчет экономически обоснованной стоимости должен быть произведен с предоставлением в УФАС и дальнейшим перерасчетом там, где оплата уже прошла по ранее обозначенным ценам. По тем квитанциям, которые были выставлены и не оплачиваются, никаких штрафных санкций быть не должно до полного урегулирования ситуации. Руководители газораспределительных организаций с позицией губернатора согласились.

"При этом я хотел бы, чтобы ни одна газораспределительная организация не забывала об ответственности за безопасность. Самое главное — это жизнь и здоровье людей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Представленная газораспределительными компаниями в региональный УФАС информация в ближайшее время будет проанализирована на предмет соблюдения требований антимонопольного органа.