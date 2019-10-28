Стали известны имена полицейских, с кем Дмитрий Сазонов должен был делиться взятками от "Законовских"

Свидетель по уголовному делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова в рамках судебного процесса публично раскрыл имена и должности полицейских, с которыми Сазонов, якобы, должен был делиться взятками от ОПГ "Законовские", пишет "Самарское обозрение".

По словам Александра Орлова, "в доле" с подсудимым могли быть замначальника полиции УВД Самары Игорь Сизоков и руководитель отдела потребительского рынка того же подразделения Александр Кочерыгин. В версии Орлова, Сазонов якобы упоминал в беседах Сизокова и Кочерыгина, как "ребят, которым тоже надо будет давать".

Напомним, полковник Росгвардии Сазонов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. С июля прошлого года он, категорически не признавая своей вины, находится под стражей.

Офицер был задержан после встречи с бывшим руководителем подразделения охраны общественного порядка Ленинского РОВД Александром Орловым, который участвовал в оперативном эксперименте УФСБ, передавая Сазонову меченые 100 тыс. рублей.

Орлов в начале 2000-х работал в Ленинском РОВД, был начальником отдела охраны общественного порядка. Сазонов в то же самое время был начальником МОБ (милиции общественной безопасности) УВД Самары и курировал работу Орлова. В 2005 г. Орлов ушел на пенсию и стал работать в ИП Ашенбреннер (по всей видимости, имеется в виду директор рынка "Пятилетка" Сергей Ашенбреннер), как он сам говорит — заместителем по личному составу. В должностные обязанности отставника входило взаимодействие с силовиками, которые могли бы помочь в бизнесе. ИП Ашенбреннер — собственник части земли под городскими рынками, которые традиционно считались вотчиной "законовской" ОПГ, некогда крупнейшей в Самаре.

За свою карьеру в ИП Александр Орлов неформально взаимодействовал как минимум с двумя правоохранителями — бывшим прокурором Безенчукского района Андреем Павловым, недавно осужденным на реальный срок в колонии, и Дмитрием Сазоновым. Обоих своих контрагентов Орлов сдал сотрудникам ФСБ: Павлова в конце 2017 г., Сазонова — в июле 2018 года.

На следствии Орлов заявил, что якобы регулярно платил начальнику ЦЛРР, начиная с 2013 г., а деньги на это ему выделяли лидеры "законовских" — сначала Алексей Рыжов (умер летом 2016 г.), затем Сергей Гафуров, а после ареста Гафурова летом 2017 г. — ИП Ашенбреннер. Выплаты предназначались за крышевание бизнеса и подконтрольных ОПС частных охранных предприятий, в том числе тольяттинской ЧОО "Восток-Лада". Директором и совладельцем "Восток-Лады" был брат Орлова — Владимир Орлов.

Первоначально силовики ограничились суммой взятки в 400 тыс. рублей. Позднее суммы коррупционного вознаграждения значительно выросли, и теперь в деле Дмитрия Сазонова — два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По каждому из эпизодов ему грозит до 15 лет колонии и огромный штраф. Его дело рассматривается судом Ленинского района Самары, процесс ведет судья Ирина Кузнецова.

В окончательной версии обвинения период получения Сазоновым взяток расширился и составляет почти 10 лет, начиная со встреч с Алексеем Рыжовым в октябре 2008 года. На первой встрече с Рыжовым Сазонов получил первую часть взятки в виде ценного подарка — настольных часов Danube стоимостью около 40 тыс. руб. Затем якобы начались ежемесячные выплаты в сумме 300 тыс. рублей. С 2013 г. встречи с Сазоновым по вопросу передачи денег делегировали Орлову.

В октябре 2016 г. размер выплат снизился до 100 тыс. руб., а в январе 2018 г. Орлов передал полковнику Росгвардии всего 50 тыс. руб. из обычной суммы. Сразу после этого в феврале 2018 г. сотрудники ЦЛРР пришли в ЧОО "Восток-Лада" с проверкой, организация была привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия и оштрафована на 25 тыс. руб. Всего за время сотрудничества с "законовской" ОПГ Дмитрий Сазонов будто бы получил 30,75 млн рублей.

В минувший понедельник, 21 октября, суд допросил как свидетеля Александра Орлова, который намекнул, что регулярные выплаты могли идти не только одному Сазонову и что тот якобы делился деньгами с коллегами. На вопрос гособвинителя Святослава Михайловского: "300 тыс. руб. ежемесячно предназначались только ему или еще кому-то?", Орлов отвечал: "Сизоков, начальник МОБ УВД (Игорь Сизоков, заместитель начальника полиции УМВД РФ по городу Самаре по охране общественного порядка. — прим. "СО") и Кочерыгин, начальник отдела потребительского рынка (Александр Кочерыгин, начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и административного законодательства УВД по городу Самара. — прим. "СО"). Сазонов говорил, что этим ребятам тоже надо будет давать".

Если Александр Кочерыгин упоминается в привязке к истории Дмитрия Сазонова впервые, то у Сизокова проблемы в связи с этим конфликтом возникали ранее. Осенью 2018 г. дома и на работе у Сизокова и еще одного офицера УМВД РФ по городу Самаре — начальника полиции Вячеслава Хомских — прошли обыски в рамках следствия по делу Сазонова. ФСБ и СК искали у Сизокова и Хомских дорогостоящие подарки, якобы подаренные им лидерами "законовского" ОПС. Силовики установили карты, с которых оплачивались дорогие безделушки и образцы делового ассортимента, приобретаемые в ювелирных бутиках "БРИЗО" и "Макрос". Карты оказались связанными с Рыжовым и Гафуровым, а оплаченные ими подарки правоохранители искали у Сизокова и Хомских. Особенных неприятностей для обоих офицеров из-за этой истории не последовало. Хомских продолжает работать — его имя есть в расписании графика личного приема граждан на октябрь 2019 года. Данных об увольнении Игоря Сизокова на момент сдачи номера "СО" не поступало.