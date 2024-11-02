Названы сроки запуска движения по новому участку ул. XXII Партсъезда

В Самаре завершают реконструкцию ул. XXII Партсъезда. Речь идет об участке от Московского шоссе до ул. Солнечной.

По информации мэрии, участок от Солнечной до Ново-Садовой готов. Осталось провести пусконаладку светофоров и подключить их к автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД).

Между Московским шоссе и Ново-Садовой сделали 4 полосы для движения транспорта: по 2 в каждом направлении, шириной по 3,25 м. На примыкании к Московскому шоссе устроили уширение, чтобы не создавались пробки, и автомобилистам было удобно выезжать на магистраль, совершать поворотный маневр.

В конструктиве дороги несколько слоев: песчаный подстилающий, щебеночное основание, основание из асфальтобетонной смеси А32НТ, нижний и верхний слои покрытия. Общая толщина дорожного "пирога" составит 119 см.

"Чтобы новая дорога прослужила горожанам как можно дольше и при интенсивном транспортном потоке выдерживала высокие эксплуатационные нагрузки, применяется высокотехнологичная и износостойкая асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая ранее хорошо зарекомендовала себя на других объектах улично-дорожной сети", — рассказал начальник участка подрядной организации — ООО "НПФ "XXI Век" — Тимофей Глухов.

Светофоры смонтировали. Они также будут работать в связке с АСУДД. При наступлении сухой погоды подрядчикам предстоит нанести на новую дорогу разметку, провести асфальтирование въездов на внутриквартальные территории и доделать тротуары. На завершающей стадии — монтаж сетей наружного освещения и линий связи, устройство газонов и высадка деревьев, установка дорожных знаков.

В перспективе по новой дороге пустят автобусы. Установка остановочных павильонов запланирована на следующей неделе.

"Завершить реконструкцию ул. XXII Партсъезда планируется в установленный муниципальным контрактом срок — до конца января 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года, что позволит открыть движение. Но все это — после проверок в ходе приемки, документирования, а также получения необходимого заключения

о соответствии построенного объекта проекту, заявленным контрактным условиям. Пакет всех необходимых документов поступит в региональное министерство строительства. Это необходимая процедура для получения разрешения на ввод объекта. Разумеется, он будет зарегистрирован и поставлен на кадастровый учет, — рассказал заместитель руководителя управления капитального строительства Самары Александр Галко.

За счет новой дороги власти рассчитывают разгрузить от пробок Московское шоссе и Ново-Садовую, а также существующие между ними поперечники. Также грамотно заработает двухуровневая развязка, построенная на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии.