Кинотеатр под открытым небом "Филин" анонсировал программу показов накануне Дня Победы: афиша

На набережной Самары начал работать бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин". Накануне 9 мая кинопоказы посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (12+). Зрители увидят такие фильмы как "Офицеры", "В бой идут одни "старики", "Завтра была война", "А зори здесь тихие" и другие. Первые кинопоказы состоялись в майские праздники и собрали более 500 зрителей.

"В этом году нашей традиции смотреть кино на набережной Волги исполняется уже 13 лет. Накануне Дня Победы и в праздничные выходные будем вместе вспоминать лучшие военные фильмы советских времен, потом запустим современные кинокартины, в том числе мультфильмы для детей, — рассказал директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов. — Для того, чтобы как можно более точно попасть в предпочтения самарцев, проводим в своей группе опросы и вместе выбираем, что будем смотреть".

Кроме художественных фильмов, в программе — показ анимационной подборки в рамках всероссийской акции "Защитникам Отечества посвящается", а также документальных лент в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны".

Так, 6 маяс 17:00 зрителей ждет документальный фильм "Тайфун под Москвой" (12+). Далее, в 18:00, начнется "Баллада о солдате" (12+), а в 19:40 зрителей ждет фильм "Воздух" (18+), вышедший в прокат в 2024 году.

Расписание предстоящих кинопоказов:

7 мая:

17:00 — 18:30 "Офицеры", 1971 г., 6+

18:40 — 20:50 "Говорит Куйбышев", 2024 г., 12+

21:00 — 23:00 "В августе 44-го", 2001 г., 18+

8 мая:

16:00 — 17:05 "Разгром немецких войск под Москвой", 1941–1942 гг., 6+ (кинохроника) — в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны"

17:10 — 18:20 "Жизнь и война Ивана Посашкова", 2023 г., 6+

18:30 — 20:00 "Завтра была война", 1987 г., 12+

20:10 — 22:30 "Т-34", 2018 г., 12+

9 мая:

16:00 — 16:50 "Парад Победы", 1945 г., 6+ (кинохроника) — в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны"

17:00 — 18:30 "В бой идут одни "старики", 1973 г., 12+

18:35 — 20:10 "Летят журавли", 1957 г., 12+

20:15 — 22:00 "Летчик", 2021 г., 18+

10 мая:

16:30 — 17:15 "Три войны. Три судьбы", 2024 г., 12+ (документальный, Самара)

17:30 — 20:00 "Они сражались за Родину", 1975 г., 0+

20:10 — 21:30 "Аты-баты, шли солдаты", 1976 г., 12+

11 мая:

16:00 — 18:10 "Тимур и его команда", 1977 г., 12+

18:15 — 19:55 "Судьба человека", 1959 г., 12+

20:00 — 22:40 "А зори здесь тихие", 1972 г., 16+

Кинотеатр располагается около скульптуры "Ладья" и, по планам МАУ "Самарская набережная", будет работать до 14 сентября. Дальнейшее расписание, а также информация о возможных изменениях — в группе Вконтакте.