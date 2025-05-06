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Кино Культура

Кинотеатр под открытым небом "Филин" анонсировал программу показов накануне Дня Победы: афиша

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На набережной Самары начал работать бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин". Накануне 9 мая кинопоказы посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (12+). Зрители увидят такие фильмы как "Офицеры", "В бой идут одни "старики", "Завтра была война", "А зори здесь тихие" и другие. Первые кинопоказы состоялись в майские праздники и собрали более 500 зрителей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В этом году нашей традиции смотреть кино на набережной Волги исполняется уже 13 лет. Накануне Дня Победы и в праздничные выходные будем вместе вспоминать лучшие военные фильмы советских времен, потом запустим современные кинокартины, в том числе мультфильмы для детей, — рассказал директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов. — Для того, чтобы как можно более точно попасть в предпочтения самарцев, проводим в своей группе опросы и вместе выбираем, что будем смотреть".

Кроме художественных фильмов, в программе — показ анимационной подборки в рамках всероссийской акции "Защитникам Отечества посвящается", а также документальных лент в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны".

Так, 6 маяс 17:00 зрителей ждет документальный фильм "Тайфун под Москвой" (12+). Далее, в 18:00, начнется "Баллада о солдате" (12+), а в 19:40 зрителей ждет фильм "Воздух" (18+), вышедший в прокат в 2024 году.

Расписание предстоящих кинопоказов:

7 мая:

  • 17:00 — 18:30 "Офицеры", 1971 г., 6+
  • 18:40 — 20:50 "Говорит Куйбышев", 2024 г., 12+
  • 21:00 — 23:00 "В августе 44-го", 2001 г., 18+

8 мая:

  • 16:00 — 17:05 "Разгром немецких войск под Москвой", 1941–1942 гг., 6+ (кинохроника) — в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны"
  • 17:10 — 18:20 "Жизнь и война Ивана Посашкова", 2023 г., 6+
  • 18:30 — 20:00 "Завтра была война", 1987 г., 12+
  • 20:10 — 22:30 "Т-34", 2018 г., 12+

9 мая:

  • 16:00 — 16:50 "Парад Победы", 1945 г., 6+ (кинохроника) — в рамках областного киномарафона "Во славу Отчизны"
  • 17:00 — 18:30 "В бой идут одни "старики", 1973 г., 12+
  • 18:35 — 20:10 "Летят журавли", 1957 г., 12+
  • 20:15 — 22:00 "Летчик", 2021 г., 18+

10 мая:

  • 16:30 — 17:15 "Три войны. Три судьбы", 2024 г., 12+ (документальный, Самара)
  • 17:30 — 20:00 "Они сражались за Родину", 1975 г., 0+
  • 20:10 — 21:30 "Аты-баты, шли солдаты", 1976 г., 12+

11 мая:

  • 16:00 — 18:10 "Тимур и его команда", 1977 г., 12+
  • 18:15 — 19:55 "Судьба человека", 1959 г., 12+
  • 20:00 — 22:40 "А зори здесь тихие", 1972 г., 16+

Кинотеатр располагается около скульптуры "Ладья" и, по планам МАУ "Самарская набережная", будет работать до 14 сентября. Дальнейшее расписание, а также информация о возможных изменениях — в группе Вконтакте.

 

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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