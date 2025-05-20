Актер из Самары Дмитрий Колчин совместно с ТНТ начал съемки комедийного сериала "Мотай!" - спин-оффа хита "Камера Мотор" от Сергея Жукова.

В сериале "Мотай!" история продолжается. Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин) все еще мечтает вырваться в столицу - и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключенного - известного московского режиссера Матвея Селюжицкого, который получает кличку "Мотор" и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

Проект создает команда, подарившая зрителям первый сезон: режиссер Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Производством снова занимается компания "Руки Вверх Production" во главе с продюсером Сергеем Жуковым.

За визуальную атмосферу и стилистическое единство проекта отвечала сильная художественная команда. Художником-постановщиком выступил Леонид Кипнис, художником по реквизиту - Александр Ефремов, костюмы создавала Светлана Михаленко, а за грим актеров отвечала Елена Коваль.

В актерский состав сериала также вошли Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.