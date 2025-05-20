16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Колчин совместно с ТНТ начал съемки комедийного сериала "Мотай!" В музее Рязанова расскажут о творчестве французского режиссера Жан-Люка Годара Ночь музеев и детский день: кинотеатр "Филин" анонсировал кинопоказы на этой неделе Кинотеатр под открытым небом "Филин" анонсировал программу показов накануне Дня Победы: афиша В Самаре стартовал показ аниме-фильма Хаяо Миядзаки "Порко Россо"

Кино Культура

Дмитрий Колчин совместно с ТНТ начал съемки комедийного сериала "Мотай!"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Актер из Самары Дмитрий Колчин совместно с ТНТ начал съемки комедийного сериала "Мотай!" - спин-оффа хита "Камера Мотор" от Сергея Жукова.

В сериале "Мотай!" история продолжается. Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин) все еще мечтает вырваться в столицу - и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключенного - известного московского режиссера Матвея Селюжицкого, который получает кличку "Мотор" и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

Проект создает команда, подарившая зрителям первый сезон: режиссер Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Производством снова занимается компания "Руки Вверх Production" во главе с продюсером Сергеем Жуковым.

За визуальную атмосферу и стилистическое единство проекта отвечала сильная художественная команда. Художником-постановщиком выступил Леонид Кипнис, художником по реквизиту - Александр Ефремов, костюмы создавала Светлана Михаленко, а за грим актеров отвечала Елена Коваль.

В актерский состав сериала также вошли Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1