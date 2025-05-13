Ночь музеев и детский день: кинотеатр "Филин" анонсировал кинопоказы на этой неделе

Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин" анонсировал показы на ближайшие дни, с 15 по 18 мая. Часть из них приурочена к "Ночи музеев", а часть посвящена детскому досугу.
15 мая, четверг
- 18:00 — 19:40 "Укротительница тигров" (1954 г, 0+)
- 19:50 — 21:45 "Век Адалин" (2015 г, 18+)
16 мая, пятница
- 17:30 — 18:20 "Мы в садовника играли" (документальный, 2019 г, 12+)
- 18:30 — 20:05 "Бриллиантовая рука" (1968 г, 12+)
- 20:15 — 22:15 "Римские каникулы" (1953 г, 12+)
17 мая, суббота (Ночь музеев)
- 17:00 — 17:30 "Константин Головкин. Искусство оставляет след" (Самара, 2022 г, документальный, 12+)
- 17:35 — 18:05 "Лодка времени Альфреда фон Вакано" (Самара, 2022 г, документальный, 12+)
- 18:10 — 18:40 "Коллекция из особняка с атлантами. Павел и Вера Шихобаловы" (Самара, 2022 г, документальный, 12+)
- 18:50 — 20:50 "Как украсть миллион" (1966 г, 12+)
- 21:00 — 22:35 "Старики-разбойники" (1971 г, 6+)
18 мая, воскресенье (Детский день)
- 17:00 — 17:20 "Гадкий утенок" (1955 г, 0+)
- 17:30 — 18:25 "Снежная королева" (1957 г, 0+)
- 18:30 — 20:15 "Холодное сердце" (2013 г, 0+)
- 20:20 — 20:40 "Самарское знамя" (Самара, 2017 г, документальный, 12+)
- 20:50 — 22:30 "Счастье в конверте" (2019 г, 12+)
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?