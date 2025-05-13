Ночь музеев и детский день: кинотеатр "Филин" анонсировал кинопоказы на этой неделе

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Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин" анонсировал показы на ближайшие дни, с 15 по 18 мая. Часть из них приурочена к "Ночи музеев", а часть посвящена детскому досугу.