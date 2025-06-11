Локации Самары попали в новый фильм с участием Анны Михалковой

Локации Самары попали в большое кино - с 12 июня в прокат выходит фильм "Ровесник" (18+) с Анной Михалковой. Накануне события кинотеатр "Художественный" пригласил зрителей на предпремьерный показ. Об этом представители кинотеатра сообщили в соцсетях.

Предпремьерный показ фильма "Ровесник" пройдет среду, 11 июня, в 17:50. Кроме того, запланирована творческая встреча с режиссером картины Федором Кудрявцевым.

Отмечается, что съемочной площадкой стал практически весь город: и его центр с улочками, и бары "Боря", "Вечно молодой" и "Ветерок", и Вилоновский спуск, и причал у пивзавода, и Студеный овраг с островом Птичий, и пляжи, и, конечно, сама Волга.

По сюжету мама главного героя, которую играет Анна Михалкова, родом из Самары. Также как и ряд героев из хроник 90-х, дедушка и бабушка Гриши. К ним он и приезжает, когда его отчисляют из универа: ест пирожки, гоняет за Волгу и пытается забыться в самарских барах.

В главных ролях: Юрий Вершинин, Анна Михалкова, Александр Яценко, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко, Валерий Степанов.