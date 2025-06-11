Локации Самары попали в новый фильм с участием Анны Михалковой

Локации Самары попали в большое кино - с 12 июня в прокат выходит фильм "Ровесник" (18+) с Анной Михалковой. Накануне события кинотеатр "Художественный" пригласил зрителей на предпремьерный показ. Об этом представители кинотеатра сообщили в соцсетях.
Предпремьерный показ фильма "Ровесник" пройдет среду, 11 июня, в 17:50. Кроме того, запланирована творческая встреча с режиссером картины Федором Кудрявцевым.
Отмечается, что съемочной площадкой стал практически весь город: и его центр с улочками, и бары "Боря", "Вечно молодой" и "Ветерок", и Вилоновский спуск, и причал у пивзавода, и Студеный овраг с островом Птичий, и пляжи, и, конечно, сама Волга.
По сюжету мама главного героя, которую играет Анна Михалкова, родом из Самары. Также как и ряд героев из хроник 90-х, дедушка и бабушка Гриши. К ним он и приезжает, когда его отчисляют из универа: ест пирожки, гоняет за Волгу и пытается забыться в самарских барах.
В главных ролях: Юрий Вершинин, Анна Михалкова, Александр Яценко, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко, Валерий Степанов.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?