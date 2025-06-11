16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Локации Самары попали в новый фильм с участием Анны Михалковой Рецепт прибыльного кино: известный российский продюсер рассказал, как создавать успешные проекты в киноиндустрии Дмитрий Колчин совместно с ТНТ начал съемки комедийного сериала "Мотай!" В музее Рязанова расскажут о творчестве французского режиссера Жан-Люка Годара Ночь музеев и детский день: кинотеатр "Филин" анонсировал кинопоказы на этой неделе

Кино Культура

Локации Самары попали в новый фильм с участием Анны Михалковой

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Локации Самары попали в большое кино - с 12 июня в прокат выходит фильм "Ровесник" (18+) с Анной Михалковой. Накануне события кинотеатр "Художественный" пригласил зрителей на предпремьерный показ. Об этом представители кинотеатра сообщили в соцсетях.

Предпремьерный показ фильма "Ровесник" пройдет среду, 11 июня, в 17:50. Кроме того, запланирована творческая встреча с режиссером картины Федором Кудрявцевым.

Отмечается, что съемочной площадкой стал практически весь город: и его центр с улочками, и бары "Боря", "Вечно молодой" и "Ветерок", и Вилоновский спуск, и причал у пивзавода, и Студеный овраг с островом Птичий, и пляжи, и, конечно, сама Волга.

По сюжету мама главного героя, которую играет Анна Михалкова, родом из Самары. Также как и ряд героев из хроник 90-х, дедушка и бабушка Гриши. К ним он и приезжает, когда его отчисляют из универа: ест пирожки, гоняет за Волгу и пытается забыться в самарских барах. 

В главных ролях: Юрий Вершинин, Анна Михалкова, Александр Яценко, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко, Валерий Степанов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6