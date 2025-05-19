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Кино Культура

В музее Рязанова расскажут о творчестве французского режиссера Жан-Люка Годара

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова продолжает киношколу "Больше, чем кино" (16+). Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 24 мая, в 17:00, в музее Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет восьмое занятие проекта с темой "Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново" (16+).

Изобрести, сломать и изобрести вновь — такова лаконичная формула Жан-Люка Годара. Он известен широкой публике как ведущий режиссер французской "новой волны" и автор культовых картин "На последнем дыхании" (1960, 16+), "Жить своей жизнью" (1962, 18+), "Безумный Пьеро" (1965, 16+). Куда менее известен Годар как экспериментатор, чьи фильмы раздвигают представления о том, на что может быть способен кинематограф.

Зачем на волне успеха уходить на телевидение и превращать фильмы в лабораторные опыты? Почему идти вперед кино можно лишь обернувшись назад, на свою собственную историю? Как снять фильм, который вызовет непонимание даже у преданных поклонников? Зачем нужны всем известные актеры в кино, которое отказывается говорить со зрителем на доступном языке? На занятии участники обсудят феномен Годара, обратятся к его лучшим фильмам 1990–2000 годов и найдут ответы на поставленные вопросы.

Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылке.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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