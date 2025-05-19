В музее Рязанова расскажут о творчестве французского режиссера Жан-Люка Годара

Музей Эльдара Рязанова продолжает киношколу "Больше, чем кино" (16+). Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

В субботу, 24 мая, в 17:00, в музее Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет восьмое занятие проекта с темой "Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново" (16+).

Изобрести, сломать и изобрести вновь — такова лаконичная формула Жан-Люка Годара. Он известен широкой публике как ведущий режиссер французской "новой волны" и автор культовых картин "На последнем дыхании" (1960, 16+), "Жить своей жизнью" (1962, 18+), "Безумный Пьеро" (1965, 16+). Куда менее известен Годар как экспериментатор, чьи фильмы раздвигают представления о том, на что может быть способен кинематограф.

Зачем на волне успеха уходить на телевидение и превращать фильмы в лабораторные опыты? Почему идти вперед кино можно лишь обернувшись назад, на свою собственную историю? Как снять фильм, который вызовет непонимание даже у преданных поклонников? Зачем нужны всем известные актеры в кино, которое отказывается говорить со зрителем на доступном языке? На занятии участники обсудят феномен Годара, обратятся к его лучшим фильмам 1990–2000 годов и найдут ответы на поставленные вопросы.

Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылке.