В Самаре состоялась онлайн-премьера волжского кино "Чайкин остров"

В четверг, 19 июня, состоялась онлайн-премьера короткометражной драмы "Чайкин остров" самарского режиссера Антона Долганова, снятой по сценарию Марии Якутиной.

Ранее фильм был доступен к просмотру только в рамках закрытых показов и городских мероприятий, так как ездил по фестивалям, по правилам которых картина не должна быть в открытом доступе. Теперь волжское кино может посмотреть каждый желающий по ссылке в ВК.



Антон Долганов, режиссер фильма, основатель Modjo films: "Прототип главного героя - наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Все детство и юность он провел на Чайкином острове (это реально существующее место недалеко от Самары, особый мир), где жизнь течет и чувствуется совсем иначе. Важной задачей фильма было показать трудность взаимодействия поколений, и что у пап этой любви не меньше, чем у сыновей. Почти у всех членов команды эта история нашла отклик, и каждый внес частичку себя в этот фильм. Теперь и вы можете оценить картину".

В съемках участвовало более 20 человек. Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 1980-х, 1990-е и наше время. Актер театра "СамАрт" Алексей Елхимов сыграл главного героя, а в роли главной героини и киномамы выступила актриса Самарского Художественного театра "Витражи" Алла Набокова.