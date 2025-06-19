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Кино Культура

В Самаре состоялась онлайн-премьера волжского кино "Чайкин остров"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 июня, состоялась онлайн-премьера короткометражной драмы "Чайкин остров" самарского режиссера Антона Долганова, снятой по сценарию Марии Якутиной.

Фото: предоставлено организаторами

Ранее фильм был доступен к просмотру только в рамках закрытых показов и городских мероприятий, так как ездил по фестивалям, по правилам которых картина не должна быть в открытом доступе. Теперь волжское кино может посмотреть каждый желающий по ссылке в ВК.

Антон Долганов, режиссер фильма, основатель Modjo films: "Прототип главного героя - наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Все детство и юность он провел на Чайкином острове (это реально существующее место недалеко от Самары, особый мир), где жизнь течет и чувствуется совсем иначе. Важной задачей фильма было показать трудность взаимодействия поколений, и что у пап этой любви не меньше, чем у сыновей. Почти у всех членов команды эта история нашла отклик, и каждый внес частичку себя в этот фильм. Теперь и вы можете оценить картину".

В съемках участвовало более 20 человек. Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 1980-х, 1990-е и наше время. Актер театра "СамАрт" Алексей Елхимов сыграл главного героя, а в роли главной героини и киномамы выступила актриса Самарского Художественного театра "Витражи" Алла Набокова.

Активная фестивальная жизнь принесла самарскому фильму "Чайкин остров" множество кинонаград и теплых отзывов: Будем жить (Москва) 2023 - Внеконкурсная программа, III международный кинофестиваль "Свидание с Россией" внеконкурсная программа, Международный кинофестиваля любительских и профессиональных фильмов "Молодой киновек" (1 место - Лучшее семейное кино; 1 место - Актерское мастерство; 3 место - Лучший сценарий), Лучезарный Ангел, (Москва) 2023 - Внеконкурсная программа, Северный характер (Мурманск) 2023 Внеконкурсная программа, а также участие в престижном международном 15 Pune short film festival (Индия). Также фильм был показан на нескольких самарских фестивалях: Сделано здесь 2025, Волга Фест. Другие берега 2024, Время читать 2024. Также состоялись показы, в рамках проекта "Киноперекрестки- 2024", в культцентре "ЗИМ Галерея" и ЦРК "Художественный".

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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