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Общество

В Самарскую область придет жаркая и дождливая погода

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, с 8 по 12 июня в Самарской области ожидаются кратковременные дожди. Воздух при этом прогреется до +29 °C.

В понедельник, 8 июня, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

9 числа в регионе сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +22…+27 °C.

В среду, 10 числа по-прежнему будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +22…+27 °C.

11 июня в Самарской области ожидается переменная облачность, ночью — без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, в дневные +24…+29 °C.

В пятницу сохранится облачная погода. Днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +24…+29 °C.

Гид потребителя

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