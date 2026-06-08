В Самарскую область придет жаркая и дождливая погода

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В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, с 8 по 12 июня в Самарской области ожидаются кратковременные дожди. Воздух при этом прогреется до +29 °C.