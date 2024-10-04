Самарское правительство написало заявление в СК на СВГК

Правительство Самарской области обратилось в Следственный комитет с просьбой проверить реализацию в регионе программы газификации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Хинштейн.

По словам депутата, в обращении власти обвиняют ООО "СВГК" в срыве федеральной программы газификации и нецелевом использовании собранных на это средств — около 1 млрд рублей.

Александр Хинштейн напоминает, что с 2023 г. СВГК должна была провести газ в девять населенных пунктов в семи сельских районах области.

"По состоянию на 01.07 из 9 населенных пунктов, газификация которых отнесена Программой к обязательствам ООО "СВГК", только по одному населенному пункту (п. Зелененький м.р Волжский) предоставлены сведения о выполнении проектно-изыскательских работ. При этом ни по одному из 9 населенных пунктов строительно-монтажные работы по газификации не ведутся", — приводит он выдержку из обращения.

Также в регионе возникли проблемы с программой социальной догазификации — строительством газопроводов до границ участков в ранее газифицированных населенных пунктах.

"При этом необходимые средства на программу СВГК получила, — пишет депутат. — Еще с прошлого года в тариф на транспортировку газа компания включила специальную надбавку (217 руб. 07 коп. за кубометр). Общая выручка СВГК от этой спецнадбавки за 2023 г. составила свыше 1,2 млрд руб. Как указывается в обращении, средства от спецнадбавки — являются целевыми и могут использоваться только на программу газификации. Однако СВГК почти все их (953 млн.) направила на покрытие своих так называемых "выпадающих доходов", которые странным образом оказались в 2,3 раза выше запланированных".

Напомним, ранее на нарушения при реализации программы газификации указывала прокуратура.