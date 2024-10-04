Самарское правительство написало заявление в СК на СВГК

Правительство Самарской области обратилось в Следственный комитет с просьбой проверить реализацию в регионе программы газификации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Хинштейн.
По словам депутата, в обращении власти обвиняют ООО "СВГК" в срыве федеральной программы газификации и нецелевом использовании собранных на это средств — около 1 млрд рублей.
Александр Хинштейн напоминает, что с 2023 г. СВГК должна была провести газ в девять населенных пунктов в семи сельских районах области.
"По состоянию на 01.07 из 9 населенных пунктов, газификация которых отнесена Программой к обязательствам ООО "СВГК", только по одному населенному пункту (п. Зелененький м.р Волжский) предоставлены сведения о выполнении проектно-изыскательских работ. При этом ни по одному из 9 населенных пунктов строительно-монтажные работы по газификации не ведутся", — приводит он выдержку из обращения.
Также в регионе возникли проблемы с программой социальной догазификации — строительством газопроводов до границ участков в ранее газифицированных населенных пунктах.
"При этом необходимые средства на программу СВГК получила, — пишет депутат. — Еще с прошлого года в тариф на транспортировку газа компания включила специальную надбавку (217 руб. 07 коп. за кубометр). Общая выручка СВГК от этой спецнадбавки за 2023 г. составила свыше 1,2 млрд руб. Как указывается в обращении, средства от спецнадбавки — являются целевыми и могут использоваться только на программу газификации. Однако СВГК почти все их (953 млн.) направила на покрытие своих так называемых "выпадающих доходов", которые странным образом оказались в 2,3 раза выше запланированных".
Напомним, ранее на нарушения при реализации программы газификации указывала прокуратура.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?