На трассе "Обход Самары" бетономешалка столкнулась с "Приорой", есть пострадавшие

В понедельник, 30 июня, на трассе "Обход Самары" в Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир LADA Priora, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 18:35 41-летний мужчина, управляя автобетоносмесителем КамАЗ, двигался по обочине на 3 км автодороги "Обход Самары" со стороны областного центра. В пути следования, при выезде с обочины, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с LADA Priora, под управлением 20-летнего мужчины, движущегося по главной дороге.
Водитель легкового автомобиля и его пассажир, 25-летняя женщина, доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!