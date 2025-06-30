Велосипедист и самокатчик не смогли поделить дорожку в Самаре

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В воскресенье, 29 июня, в Самаре двое подростков устроили ДТП на велодорожке в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области