Юный житель Новокуйбышевска попал под колеса иномарки на переходе

В Новокуйбышевске полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок.

В пятницу, 27 июня, в 13:35 49-летний водитель на BYD напротив дома № 1 по ул. Киевской допустил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик госпитализировали с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.