В Сызрани на скорой увезли пожилого водителя "шестерки", попавшего в ДТП

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В воскресенье, 29 июня, в Сызрани столкнулись ВАЗ 2106 и Lada Vesta. В результате сильно пострадал один из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.