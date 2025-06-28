В Тольятти уставший водитель КамАЗа смял Lada Kalina, пострадали трое

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В пятницу, 27 июня, в 16:20 на ул. Транспортной у дома № 26 58-летний мужчина за рулем КамАЗа, при повороте направо с левой полосы столкнулся с Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области