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Происшествия

В Самарской области за три дня поймали 53 пьяных водителя

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 27 по 29 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и остановили 53 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы выявили более 900 различных нарушений ПДД. Так, 150 человек нарушили правила тонировки, 36 неправильно перевозили детей, 85 проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 15 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД девять раз. Также правоохранители зафиксировали 13 нарушений, допущенных мотоциклистами.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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