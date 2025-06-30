В Самарской области за три дня поймали 53 пьяных водителя

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За три дня, с 27 по 29 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и остановили 53 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области