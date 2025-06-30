В Самарской области с вершины горы эвакуировали 15-летнего парня, повредившего ногу

В воскресенье, 29 июня, в Самарской области при подъеме на гору Белая близ села Подгоры пострадал 15-летний подросток, сообщили в поисково-спасательной службе по региону. В операции по транспортировке юноши, повредившего ногу, участвовали две бригады спасателей - поисково-спасательный отряд Самарской области и спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная".

"В районе горы Белая около села Подгоры юноша, при подъеме на вершину, получил травму ноги. Требовалась срочная госпитализация. В 15:10 оперативный дежурный принял вызов", — отмечается в сообщении.

Спасательные работы разбили на два этапа. Пострадавшего нужно было спустить с крутого склона горы, доставить до пристани Рождествено и на спасательном катере переправить на левый берег Волги на спасательную станцию для передачи бригаде скорой медицинской помощи.

На техногенный отряд возлагалась самая сложная часть спасательных работ. На специальных носилках пострадавшего спустили со склона горы. На машине скорой медицинской помощи его транспортировали до пристани Рождествено и перегрузили на спасательный катер. В 17.15 на спасательной станции "Центральная" пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Всего было задействовано 6 спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и спасательный катер.