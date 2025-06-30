В Самарской области будут судить молодого водителя за смерть пассажира

В Приволжский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 19-летнего местного жителя о смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 8 марта 2025 года. В 3:43 на 8 км дороги Приволжье - Хворостянка нетрезвый начинающий водитель Lada Priora съехал в кювет и опрокинулся. Три пассажира, находившиеся в машине, не были пристегнуты. В результате один из пассажиров погиб. Остальные попали в больницу.