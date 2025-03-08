Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП в Приволжском районе

В субботу, 8 марта, в 03:43 на 8-м км дороги "Приволжье-Хворостянка" автомобиль Lada Priora съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ

По данным учреждения, в результате происшедшего погиб один человек и четыре пострадали. Они госпитализированы в Приволжскую ЦРБ.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия вели сотрудники ПСО № 45 противопожарной службы Самарской области. На месте аварии работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики.