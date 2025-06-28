Под Камышлой кроссовер вылетел на "встречку", столкнулся с фурой и съехал в кювет, пострадали четыре человека

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В Камышлинском районе в пятницу, 27 июня, в 16:50 мужчина с 38-летним водительским стажем, управляя Kia Sportage, на 1193 км выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и совершил столкновение со встречно движущимся большегрузом Ford.

Фото: ГУ МВД по Самарской области