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ДТП Происшествия

Под Камышлой кроссовер вылетел на "встречку", столкнулся с фурой и съехал в кювет, пострадали четыре человека

КАМЫШЛА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Камышлинском районе в пятницу, 27 июня, в 16:50 мужчина с 38-летним водительским стажем, управляя Kia Sportage, на 1193 км выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и совершил столкновение со встречно движущимся большегрузом Ford.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

С места ДТП в больницу доставлены водитель легкового автомобиля - 55-летний житель Республики Башкортостан и его пассажиры — женщины 23, 55 и 77 лет.

Гид потребителя

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