В Тольятти на Волге эвакуировали аварийную яхту с людьми на борту

В понедельник, 30 июня, в 19.20 на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти поступил вызов - в Комсомольском районе на Волге около речного порта терпело бедствие маломерное судно с двумя людьми на борту.
Отказ топливной системы привел к потере управляемости моторной яхты. Под действием ветра и течения судно дрейфовало в сторону Жигулевской ГЭС.
Для оказания помощи терпящим бедствие на воде от спасательной станции вышел спасательный катер. Спасатели взяли на буксир аварийное судно и отбуксировали на лодочную станцию.
В 20:55 спасательные работы на акватории были окончены.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.