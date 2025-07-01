В Тольятти на Волге эвакуировали аварийную яхту с людьми на борту

В понедельник, 30 июня, в 19.20 на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти поступил вызов - в Комсомольском районе на Волге около речного порта терпело бедствие маломерное судно с двумя людьми на борту.

Отказ топливной системы привел к потере управляемости моторной яхты. Под действием ветра и течения судно дрейфовало в сторону Жигулевской ГЭС.

Для оказания помощи терпящим бедствие на воде от спасательной станции вышел спасательный катер. Спасатели взяли на буксир аварийное судно и отбуксировали на лодочную станцию.

В 20:55 спасательные работы на акватории были окончены.