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ДТП Происшествия

В Тольятти под колесами Volkswagen погиб водитель самоката

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 22:28 50-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle двигался по ул. Фрунзе со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Жукова. В пути следования, возле дома № 1 водитель наехал на самокат под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель самоката погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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