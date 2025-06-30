В Тольятти под колесами Volkswagen погиб водитель самоката

В воскресенье, 29 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 22:28 50-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle двигался по ул. Фрунзе со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Жукова. В пути следования, возле дома № 1 водитель наехал на самокат под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель самоката погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.