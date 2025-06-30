В Тольятти под колесами Volkswagen погиб водитель самоката

В воскресенье, 29 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 22:28 50-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle двигался по ул. Фрунзе со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Жукова. В пути следования, возле дома № 1 водитель наехал на самокат под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель самоката погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!