Двое детей пострадали при столкновении Chevrolet и Renault под Самарой

В воскресенье, 29 июня, в Кинельском районе Самарской области двое детей и женщина пострадали и ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 43-летняя женщина ехала на Chevrolet Aveo по дороге Кинель — Богатое — Борское. Она не выбрала безопасную скорость, выехала на обочину, врезалась дорожный знак, после чего оказалась на встречной полосе и столкнулась с Renault Duster под управлением 64-летнего мужчины.

В аварии пострадали автомобилистка и две ее пассажирки 12 и 13 лет. Женщину и младшую из детей госпитализировали.