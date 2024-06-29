Нельзя подводить людей: Вячеслав Федорищев обсудил вопросы газификации с руководителями самарских компаний

В субботу, 29 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями работающих на территории Самарской области газораспределительных организаций. Обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения жителей и предприятий региона природным топливом, а также стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Участие в беседе приняли генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов, председатель правления ООО "СВГК" Иван Аветисян.

"Очень много обращений жителей связано с обеспечением ресурсом, деятельностью компаний. Люди из разных городов, небольших поселков обращают наше внимание на необходимость качественного предоставления услуг, которые вы оказываете, — отметил Вячеслав Федорищев в начале встречи. — Кроме того, правительство Самарской области на особом контроле держит все вопросы, связанные с газификацией домов. Здесь есть отставание".

Напомним, ранее Вячеслав Федорищев поручил ускорить процесс догазификации домовладений в связи с высокими темпами индивидуального жилищного строительства. Количество заявок от людей превышает 28 тысяч. Тем не менее Самарская область традиционно считается высоко газифицированным субъектом страны с уровнем газификации 94%. В губернии создано около 27 тысяч километров сетей. Природным топливом пользуются жители более 1,2 млн квартир и домов, а также 5,5 тысяч коммерческих предприятий. Общий объем потребления газа составляет порядка 13 млрд кубометров.

"Люди ждут важнейший ресурс. Наличие газа, особенно в отопительный сезон, — важнейшая составляющая для каждого дома: и многоквартирного, и частного", — подчеркнул глава региона. Руководители компаний обозначили ряд предложений о том, как ускорить процесс догазификации населенных пунктов и частных построек.

"Один шаг на пути качественной организации этой работы мы уже сделали. Совместно с правительством Самарской области выпустили дорожную карту, в которой отражены все этапы нашей работы для того, чтобы мы выполнили поручение Президента России по газификации", — отметил Иван Аветисян.

Глава региона поручил правительству региона проанализировать дорожную карту в течение месяца и представить дополнительные предложения по ее актуализации. "Дорожную карту будем пересматривать в интересах жителей и предприятий, в первую очередь", — заявил Вячеслав Федорищев.

Иван Аветисян отметил, что на темпы работ влияет наличие необходимого количества сотрудников, а самое главное — недостаточное финансирование на реализацию программы. "Кроме того, часто возникают ситуации, связанные с достаточно долгим согласованием проектов, а также с поиском собственников других сетей и земельных участков. Поэтому сроки могут затягиваться на несколько месяцев, чтобы приступить к строительству", — добавил он.

Вячеслав Федорищев предложил провести комплексную оценку потерь компании, которые напрямую влияют на реализацию программы газификации. При необходимости — с привлечением надзорных ведомств, в том числе прокуратуры Самарской области.

Во время обсуждения Михаил Смирнов отметил, что со своей стороны компания Газпром все обязательства по подаче газа выполняет бесперебойно, своевременно получая оплату от населения за предоставленные услуги. "А что касается работы по газификации, здесь реализуется совместная программа компании и правительства Самарской области. Необходимый объем инвестиций на развитие системы газоснабжения предоставляется. Также группа Газпром в полной мере выполняет все обязательства по финансированию программы догазификации согласно заявкам. У нас нет ни одного просроченного договора", — отметил он. Михаил Смирнов подчеркнул, что сегодня очень важно сконцентрироваться на ликвидации тех просрочек, которые имеются при выполнении догазификации.

Вячеслав Федорищев пригласил руководителей компании принять участие в оперативном совещании в правительстве региона, чтобы более детально рассмотреть все вопросы. "У нас в регионе высокая платежная дисциплина. Люди доверяют компании Газпром, СВГК, но при этом видят, что услуги предоставляются некачественно, не в установленные сроки, не в полном объеме. Я читаю сотни, тысячи обращений граждан. Поэтому все вопросы, которые мы зафиксировали, отработать. Нам нельзя подводить людей", — заключил глава региона.