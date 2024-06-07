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На мэра Самары подали в суд из-за участка около парка Гагарина

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле арбитражный суд Самарской области начнет рассмотрение иска ООО "Изумруд" против главы областной столицы Елены Лапушкиной. Причиной тяжбы стал земельный участок, расположенный напротив парка Гагарина.

Фото: Яндекс.Карты

Площадка находится в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой. В 2017 году "Изумруд" заключил с городской администрацией договор о развитии этой территории. Компании предстояло расселить и снести 12 старых двухэтажных домов. На их месте она планировала построить 25-этажные дома с парковками из расчета 0,5 на квартиру.

В течение 12 месяцев "Изумруд" должен был подготовить проект планировки территории, однако процесс затянулся на годы. Смена только территориальной зоны с Ж-3 на Ж-4 заняла около двух лет.
В 2021 г. компания в очередной раз отправила в городскую администрацию пакет документов с учетом замечаний властей, а через шесть дней получила уведомление о расторжении договора.

Обе стороны обратились в суд. В 2022 году арбитраж, определив, что "Изумруд" принял исчерпывающие меры для выполнения договора, вернул компании право на освоение территории. Также арбитраж отказал главе Самары о взыскании неустойки с застройщика.

Однако в январе 2024 года "Изумруд" вновь получил уведомление от мэрии о расторжении договора в одностороннем порядке. Это решение главы города компания и решила оспорить в рамках нового судебного процесса.

ООО "Изумруд", по данным  сервиса проверки контрагентов Rusprofile,  зарегистрировано в Самаре в 2016 г. с уставным капиталом 21,4 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и совладельцем компании является Денис Гуч (40%). Он также владеет строительными компаниями "Соцстройсервис" и "Алмаз Гарант". Последняя получила госконтракты на благоустройство, ремонт школ, детских садов, судов в Самарской области. 35% "Изумруда" принадлежит Ивану Терентьеву, 25% — Эльвире Гилязевой.

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