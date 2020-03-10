"Изумруду" разрешили строить высотки у Телецентра

Мэрия Самары согласовала ООО "Изумруд" разрешение на строительство многоэтажных жилых домов в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Компания освоит земельный участок площадью 30,3 тыс. кв. метров. Сейчас там размещаются старые двухэтажные дома 12 из которых предстоит снести. Вместо них планируется возвести 25-этажные дома.

Также застройщик обещает благоустроить данную территорию. Там намерены сделать сквер, организовать спортивные и детские площадки. Проектом предусмотрена и многоуровневая подземная, а также наземная парковки.