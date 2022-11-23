"Изумруд" отвоевал право на развитие территории рядом с Телецентром

Арбитражный суд признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой.

Договор был заключен в 2017 г. с ООО "Изумруд". Цена права развития земельного участка составляла 1 млн рублей. На участке площадью 30,3 тыс. кв. м планируется возвести 25-этажные дома с парковками из расчета 0,5 на квартиру. Сейчас там размещаются старые двухэтажные дома, 12 из которых предстоит снести.

В течение 12 месяцев компания должна была подготовить проект планировки территории, однако процесс затянулся на годы. Смена только территориальной зоны с Ж-3 на Ж-4 заняла около двух лет.

В 2021 г. компания очередной раз отправила в городскую администрацию пакет документов с учетом замечаний властей, а через шесть дней получила уведомление о расторжении договора.

Обе стороны обратились в суд, который определил, что "Изумруд" принял исчерпывающие меры для выполнения договора, и вернул компании право на освоение территории. Также арбитраж отказал главе Самары о взыскании неустойки с застройщика.