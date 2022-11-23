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Строительство Строительство и недвижимость

"Изумруд" отвоевал право на развитие территории рядом с Телецентром

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой.

Договор был заключен в 2017 г. с ООО "Изумруд". Цена права развития земельного участка составляла 1 млн рублей. На участке площадью 30,3 тыс. кв. м планируется возвести 25-этажные дома с парковками из расчета 0,5 на квартиру. Сейчас там размещаются старые двухэтажные дома, 12 из которых предстоит снести.

В течение 12 месяцев компания должна была подготовить проект планировки территории, однако процесс затянулся на годы. Смена только территориальной зоны с Ж-3 на Ж-4 заняла около двух лет.

В 2021 г. компания очередной раз  отправила в городскую администрацию пакет документов с учетом замечаний властей, а через шесть дней получила уведомление о расторжении договора.

Обе стороны обратились в суд, который определил, что "Изумруд" принял исчерпывающие меры для выполнения договора, и вернул компании право на освоение территории. Также арбитраж отказал главе Самары о взыскании неустойки с застройщика.

ООО "Изумруд", по данным ИАС Seldon.Basis,зарегистрировано в Самаре в 2016 г. с уставным капиталом 21,4 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Директором и совладельцем компании является Денис ГУч (40%). 35% принадлежит Ивану Терентьеву и 25% - Эльвире Гилязевой.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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