В Самаре к Крещению оборудуют купель на Полевом спуске к Волге

В понедельник, 19 января, в Самаре отметят один из основных христианских праздников – Крещение Господне. Ночью в храмах пройдут богослужения и крестные ходы, после чего все желающие смогут принять участие в крещенском купании.

Специально оборудованная купель будет располагаться в районе Полевого спуска к реке Волге. Общую организацию мероприятия представители правоохранительных органов, служб безопасности и Самарской Митрополии обсудили на совещании в администрации города под председательством первого заместителя главы города Самары Михаила Малыхина.

Для комфорта жителей на берегу разместят палатки для обогрева и переодевания, туалет, а также палатки с чаем и угощением. В целях безопасности будет организован пункт пропуска с металлодетекторами; парковочные места организуют со стороны дороги. Освящение купели состоится 18 января в 20:00.