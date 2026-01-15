16+
Общество

В Самаре к Крещению оборудуют купель на Полевом спуске к Волге

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 19 января, в Самаре отметят один из основных христианских праздников – Крещение Господне. Ночью в храмах пройдут богослужения и крестные ходы, после чего все желающие смогут принять участие в крещенском купании.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Специально оборудованная купель будет располагаться в районе Полевого спуска к реке Волге. Общую организацию мероприятия представители правоохранительных органов, служб безопасности и Самарской Митрополии обсудили на совещании в администрации города под председательством первого заместителя главы города Самары Михаила Малыхина.

Для комфорта жителей на берегу разместят палатки для обогрева и переодевания, туалет, а также палатки с чаем и угощением. В целях безопасности будет организован пункт пропуска с металлодетекторами; парковочные места организуют со стороны дороги. Освящение купели состоится 18 января в 20:00.

