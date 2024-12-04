В Тольятти водитель Kia проехал на красный свет и отправил в больницу двух человек

Во вторник, 3 декабря, в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:07 27-летний водитель Kia Optima двигался по ул. Комсомольской. В районе дома № 86 он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего мужчины. От удара "семерка" наехала на бордюр и врезалась в дорожный знак.

В аварии пострадали водитель ВАЗ-2107 и его 67-летняя пассажирка.